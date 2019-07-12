Kremlin'den açıklama! Putin, Güvenlik Konseyi'ni Ukrayna gündemiyle topladı
Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya-Ukrayna ilişkilerini ele aldı.
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, RusyaGüvenlik Konseyi'ni Ukrayna gündemiyle topladığı bildirildi.
Açıklamada, "Toplantıda, Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile dün yaptığı telefon görüşmesi dikkate alınarak, Rusyaile Ukrayna arasındaki ilişkiler ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
Putin, dün, Zelenskiy ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümü konusunda telefonda görüşmüştü.