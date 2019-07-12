HABER /  GÜNCEL

Kamyoncunun 'yumruk' öfkesi: Cipi böyle sürükledi...

Demirören Haber Ajansı

Kazakistan’da bir kamyon sürücüsü, tartıştığı ve kamyonuna yumruk atan cip sürücüsünün aracına çarparak onu yolda sürükledi.

Olay Kazakistan'ın Almatı şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası, cip sürücüsü aracından inerek önce kamyon sürücüsüne bağırdı, ardından kamyonu yumrukladı. Buna öfkelenen kamyon sürücüsü ise önündeki cipe çarparak, onu yolda yaklaşık 200 metre sürükledi. Cipin sürücüsü ve eşinin sürüklenen araçlarının peşinden koştuğu anlar amatör kameralarca kaydedildi. Cipin içinde ise çiftin iki çocuğunun da bulunduğu belirtildi.

İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu. 

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Telefondan video izledi; hayatının şokunu yaşadı
Telefondan video izledi; hayatının şokunu yaşadı
Barcelona, Griezmann'ı transfer ettiğini açıkladı
Barcelona, Griezmann'ı transfer ettiğini açıkladı
Mide küçültme ameliyatı ile zayıflamanın tehlikesi var mıdır?
Mide küçültme ameliyatı ile zayıflamanın tehlikesi var mıdır?
Ak Partili Bülent Turan'dan Aslı Aydıntaşbaş'a S-400 golü
Ak Partili Bülent Turan'dan Aslı Aydıntaşbaş'a S-400 golü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı! Yeşilköy'e bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı! Yeşilköy'e bekliyorum
Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat kılınışı ve duaları
Cuma namazı nasıl kılınır kaç rekat kılınışı ve duaları
Yorumlar