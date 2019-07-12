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Beşiktaş transfer hedefini belirledi

Beşiktaş transfer hedefini belirledi

Beşiktaş'ta teknik heyet yoğun mesai yapıyor. Siyah beyazlılarda futbolcular izin yaparken Avcı ve ekibi mola vermiyor. Oyuncular ile birebir iletişim kuran Avcı, futbolcuların eksikliklerine göre yeni antrenman modelleri kurgulamak için çalışıyor.

Beşiktaş'ta Boyd transferinde tek eksik imza... Siyah beyazlılar, bir diğer alternatif olan Samuel Edouk ile de temas halinde. Beşiktaş'ın dış transferdeki yeni hedefi ise stoper olarak belirlendi.

Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlığı devam eden Burak Yılmaz'ın tedavisine devam edilirken milli golcü özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. 

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