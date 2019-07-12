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Fatih Portakal'dan tartışma yaratacak İmamoğlu paylaşımı!

Fatih Portakal'dan tartışma yaratacak İmamoğlu paylaşımı!

FOX TV Ana Haber bültenini sunan Fatih Portakal'dan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyede farklı görevlerde 10 kişinin istifa ettikleri halde hala belediye iştiraklerinde çalışmaya devam ettiğini öne sürmesi üzerine tepki çekecek bir tavsiye geldi.

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde belediyede üst düzey görevlerde bulunan 10 kişinin istifa etmesini sonrası, bu isimlerin şirketlerindeki görevlerinden istifa etmediklerini öne sürmüştü.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından üniversiteden ev arkadaşlığı yaptığı İmamoğlu'na konuyla ilgili tartışma yaratacak bir öneride bulundu.

Portakal'ın o paylaşımı;

İmamoğlu ne demişti?

Ekrem İmamoğlu, İBB'de yaşanan sürece ilişkin ilgili soruya, şöyle yanıt verdi:

''Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diye helallik isteyen genel sekreter ve yardımcıları, toplam 10 kişi, şu anda İBB'nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. Genel kurul çağrısı için noter çağrısı yapıyoruz. Maksimum süreler kullanılıyor. Ağustos'un sonuna dönük tarihler veriliyor.

Dolayısıyla ben o 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki; bakın milletin malının üstüne oturdunuz. 31 Mart'ta seçim oldu. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar. Çıkartırız da onun bedellerini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz. Kendilerini yüzlerinin kızaracağı, başlarını öne eğecekleri duruma düşürmesinler."

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