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Beşiktaş Türkiye Bankalar Birliği ile imzaları attı

Beşiktaş Türkiye Bankalar Birliği ile imzaları attı

Beşiktaş, Türkiye Bankalar Birliği ile 5 yıl vadeli yapılandırma anlaşması imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır. 

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

Saygılarmızla”

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