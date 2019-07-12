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Gary Medel: İki yıl içinde geri döneceğim

Gary Medel: İki yıl içinde geri döneceğim

Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel, "Universidad Catolica'ya iki yıl içinde geri döneceğimi düşünüyorum." dedi.

Copa America'da ülkesi Şili'yle dördüncülük yaşayan Beşiktaşlı Gary Medel, altyapısından yetiştiği Universidad Catolica'nın çarşamba günü Şili Kupası'nda CD La Serena'yı penaltı atışlarıyla 6-5 elediği karşılaşmayı tribünden takip etti. Mücadele sonrası eski takımının televizyon kanalına konuşan 31 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"Taraftarların sevgisini hissetmek harika"

Bir gün Universidad Catolica'ya geri dönmek istediğini söyleyen Medel, "İki yıl içinde geri döneceğimi düşünüyorum. Umuyorum ki beni bugünkü gibi büyük bir sevgiyle karşılarsınız. Burada, evimde olmaktan ötürü kendimi çok mutlu hissediyorum. Taraftarların bana gösterdiği sevgiyi hissetmek harika bir duygu. Buna layık görüldüğüm için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

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