Galatasaray’da Fernado Reges Sevilla’ya transfer oldu

Galatasaray’ın iki sezondur orta sahanın değişmezlerinden olan Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, İspanya’nın Sevilla ekine 4 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer oldu.

Galatasaray’ın orta sahadaki başarılı isimlerinden olan deneyimli futbolcu Fernando Reges, İspanyol ekibi Sevilla ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar bu transferden 4 milyon 500 bin Euro kazandı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklada "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club S.A.D. Şirketimize net 4.500.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Teşekkürler Fernando Reges! 🐙



Yeni takımında başarılar dileriz. 👋 pic.twitter.com/XNO7qq83YR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 12 Temmuz 2019

31 yaşındaki futbolcu 2017 yılında İngiliz ekibi Manchester City’den bonuslar hariç 5 milyon 250 bin Euro bonservis ücreti ödenerek Galatasaray'ın kadrosuna katılmıştı. Fernando, sarı kırmızılı forma ile geçirdiği iki sezonda 2 Spor Toto Süper Lig, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, 58 resmi müsabakada görev aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, kariyerinde Galatasaray dışında Manchester City, Porto ve Estrela Amadora kulüplerinde forma giydi.