Krize neden olan S-400'lerin ilk teslimatı yapıldı! İşte herkesin merak ettiği o görüntüler

Teslimat devam edecek

Teslimata ilişkin resmi açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" denildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da yazılı bir açıklamada yaparak, sisteme ait parçaların teslimatlarının önümüzdeki günlerde devam edileceğini, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacağını kaydetti.