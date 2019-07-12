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Rusya, içinde meyve sineği bulunan 20 ton nektarini Türkiye'ye iade etti

Rusya, içinde meyve sineği bulunan 20 ton nektarini Türkiye'ye iade etti

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, zararlı böcek türü taşıdığı tespit edilen yaklaşık 20 ton nektarini Türkiye'ye iade edildiğini belirtti.

Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Bryansk bölgesinin Noviye Yurkoviçi gümrük kapısında incelenen 19.75 ton nektarinde Akdeniz meyve sineğine rastlandığı ifade edildi.

Meyvenin Moskova'ya gittiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu üründe karantinaya tabi zararlı böceğin canlı kurtçukları tespit edildi. Bryansk Bölgelerarası Veterinerlik Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen incelemeler, meyvenin Akdeniz meyve sineğini (Ceratitis capitata (Wied.)) taşıdığını ortaya çıkardı" dendi. Nektarinin Türkiye'ye iade edildiği kaydedildi.

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