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ABD'nin yeni büyükelçisi mesaiye başladı!

ABD'nin yeni büyükelçisi mesaiye başladı!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ı ziyaret etti. Satterfield, dün de Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmiş, buradaki muhataplarına nezaket ziyareti gerçekleştirmişti.

David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ziyaretleri sonrasında, Bakanlık'ta şehit Türk diplomatları anmak için oluşturulan duvarı inceledi.

ABD Büyükelçiliği bu fotoğrafı yayınladı

Satterfield'ın duvarı incelerken çekilen fotoğrafı ABD Ankara Büyükelçiliği'nin (US Embassy Turkey) Twitter hesabından yayınlandı.

Vatandaşlar ise bu paylaşımın altında paylaştıkları mesajlarla ABD'ye tepkilerini dile getirdi.

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