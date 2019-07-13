Fatih Terim'den Mehmet Topal'a çağrı: Gel bizde oyna

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ı kadrosunda istiyor.

Uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra vize işlemlerini başlatan milli futbolcu Mehmet Topal, İngiltere ve İspanya'ya transfer görüşmesine gidiyor.

''Bize gel Topal"

Yurt dışı görüşmeleri için İspanya ve İngiltere'ye gidecek olan Mehmet Topal'ı Fatih Terim de kadrosunda istiyor. Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, Mehmet Topal'ı arayarak ''Bize gel Topal, bizde oyna" dedi.





Topal'dan Terim'e yanıt

Mehmet Topal ise "Hocam öncelik yurt dışı, olmazsa konuşuruz" açıklaması yaptı. Topal geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 3 gol, 3 asist ile sezonu kapatmıştı.





Fernando ve Ndiaye'nin boşluğunu dolduracak

Bilindiği üzere Galatasaray'da Fernando ve Ndiaye takımdan ayrıldı ve orta sahada o bölgeyi dolduracak isimlere ihtiyacı olan Fatih Terim'in gönlünde yatan öğrencisi Mehmet Topal.