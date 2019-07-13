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Efsane kulüp Palermo Serie D'ye düşürüldü

Anadolu Ajansı
Efsane kulüp Palermo Serie D'ye düşürüldü

Lige katılım şartlarını yerine getiremeyen Palermo, idari yetersizlik gerekçesiyle Serie B'den Serie D'ye düşürüldü.

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Palermo, idari yetersizlik gerekçesiyle Serie D'ye düşürüldü.

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Federal Konseyi tarafından yapılan açıklamada, gereken lige katılım şartlarını yerine getiremeyen Palermo'nun, idari yetersizlik gerekçesiyle amatör ligler arasında yer alan Serie D'ye düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Geçen sezon Serie C'ye düşen Venezia ise Palermo'nun yerine gelecek sezon Serie B'de mücadele edecek.

İtalyan futbolunun köklü ekiplerinden Palermo, ödenemeyen borçlar nedeniyle son yıllarda birçok kez el değiştirmesine rağmen, ekonomisinde düzelme sağlayamamıştı.

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