Fenerbahçe Eljif Elmas transferi için Napoli ile anlaştı

İtalyan gazeteci Di Marzio, Napoli'nin Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını ve resmi açıklamanın 48 saat içerisinde yapılacağını açıkladı.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Makedon futbolcu Eljif Elmas'ın hangi takıma gideceği netlik kazandı.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de teknik direktör Ancelotti'nin çok istediği, Eljif Elmas'ı 16 milyon euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna kattı ve resmi açıklama 48 saat içerisinde yapılacak. Napoli, Eljif Elmas transferini açıklamadan önce Marko Rog'u Schalke'ye satacak.

“Napoli'yi transferi bitirdiği için tebrik ederim''

FIFA menajeri Leonardo Corsi, Eljif transferi için şunları ifade etti: “Napoli'yi transferi bitirdiği için tebrik ederim. Orta sahada hem nitelik hem de nicelik yönünden kendisini kanıtlamış bir oyuncuyu aldılar. Eljif Elmas, Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri.”





180 bin euro'ya transfer edilmişti

Eljif Elmas, Aykut Kocaman döneminde 180 bin euro'ya transfer edilmişti.