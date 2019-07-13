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Beşiktaş Vitor Hugo ile anlaştı! Abdullah Avcı'nın onayı bekleniyor

Beşiktaş Vitor Hugo ile anlaştı! Abdullah Avcı'nın onayı bekleniyor

Beşiktaş, Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo ile anlaştı. Transferin gerçekleşmesi Abdullah Avcı'nın onay vermesi şart.

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, İtalya Serie A takımlarından Fiorentina forması giyen 28 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo ile anlaştı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Fiorentina’nın Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ile anlaşmaya vardı. Abdullah Avcı onay verirse transfer gerçekleşecek.

Vitor Hugo kimdir?
Fiorentina 30 Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hugo, geçen sezon çıktığı 33 maçta asist ile oynamıştı.Brezilyalı savunma oyuncusu daha önce Junior, Santo Andre, Sport Recife, Ituano, Ceara, America-MG, Palmeiras gibi takımlarında formasını giymişti.

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