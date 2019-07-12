Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?

Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?

Aylardır Türkiye'nin gündeminde olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına başlandı. Peki bu S-400'ler nedir, nasıl çalışır özellikleri nelerdir?

Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir? - Sayfa 1

Milli Savunma Bakanlığı, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını, sevkiyatın süreceğini açıkladı.

İnternet sitesinden bir duyuru yayımlayan bakanlık, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadelerini kullandı.

124
Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir? - Sayfa 2

S-400'lerin parçalarının sevkiyatına ilerleyen günlerde devam edileceği de belirtildi.

Rusya da teslimata başlandığını doğruladı.

224
Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir? - Sayfa 3

Türkiye, biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınması konusunda Rusya ile anlaşmaya varmıştı.

Varılan anlaşma uyarınca, sistemin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak.

Anlaşmanın toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

324
Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir? - Sayfa 4

Sistemin kullanıma hazır hale getirilmesiyle birlikte Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.

ABD, daha önce bu anlaşmadan endişe duyduğunu açıklamıştı.

S-400 sistemi hakkında merak edilenleri derledik:

424