Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını, sevkiyatın süreceğini açıkladı.

İnternet sitesinden bir duyuru yayımlayan bakanlık, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadelerini kullandı.