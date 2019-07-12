Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?
Aylardır Türkiye'nin gündeminde olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına başlandı. Peki bu S-400'ler nedir, nasıl çalışır özellikleri nelerdir?
Milli Savunma Bakanlığı, ilk parçaların Türkiye'ye ulaştığını, sevkiyatın süreceğini açıkladı.
İnternet sitesinden bir duyuru yayımlayan bakanlık, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadelerini kullandı.
S-400'lerin parçalarının sevkiyatına ilerleyen günlerde devam edileceği de belirtildi.
Rusya da teslimata başlandığını doğruladı.
Türkiye, biri opsiyonlu iki adet S-400 sisteminin satın alınması konusunda Rusya ile anlaşmaya varmıştı.
Varılan anlaşma uyarınca, sistemin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak.
Anlaşmanın toplam maliyeti 2,5 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Sistemin kullanıma hazır hale getirilmesiyle birlikte Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.
ABD, daha önce bu anlaşmadan endişe duyduğunu açıklamıştı.
S-400 sistemi hakkında merak edilenleri derledik: