Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini açıkladı
Fenerbahçe, Al Ittihad takımından 28 yaşındaki Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Garry Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Yıllık 2,5 milyon euro verilecek
Rodrigues'i 2 yıllığına kiralayan sarı lacivertliler, satın alma durumunda ise 7,5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Yetenekli futbolcuya ise yıllık 2 milyon euro verilecek.
Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu
Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Galatasaray'dan Al İttihad'a transfer olmuştu.
33 maçta 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı
Yeşil Burun Adaları Millî Takımı'nın da formasını giyen Rodrigues kariyerinin zirvesine Süper Lig'de çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşarken 33 maçta 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı.
G A R R Y R O D R I G U E S. ⚡— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Temmuz 2019
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