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Dalaman ve Fethiye'deki orman yangınlarını PKK üstlendi

Dalaman ve Fethiye'deki orman yangınlarını PKK üstlendi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde ve Fethiye'de çıkan çıkan orman yangınlarını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ üstlendi.

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Karacaağaç Mahalle Mezarlığı'na yakın ormanlık alanda 400 hektarlık ağaçlık alan yandı. Çıkan yangına 20'ye yakın helikopterle havadan, 77 arazöz ve 426 yangın söndürme işçisiyle karadan müdahale edildi.

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İki gündür süren orman yangını PKK’nın uzantısı olan ‘Halkların Birleşik İntikam Milisleri’ çıkardı. Terör örgütü PKK’lıların üstlendiği yangında can kaybının olmadı.

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