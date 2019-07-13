S-400'ler için 12 Temmuz'un seçilmesi tesadüf değil Murat Bardakçı 'bravo' dedi

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye getirildiği tarih olan 12 Temmuz'un anlamını yazan tarihçi yazar Murat Bardakçı, "Amerika ile ilk yardım anlaşmasını da bir 12 Temmuz günü imzalamıştık." dedi.

Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatının başladığını resmi bir açıklamayla ilan etti. İlk teslimatın seçildiği tarih olan 12 Temmuz'un sembolik mesajını Murat Bardakçı bugünkü köşesinde anlattı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Sovyet tehdidine karşı ABD'ye sığınan Türkiye'ye yönelik ilk yardım anlaşmasını yapıldığı anlaşmanın 12 Temmuz 1947'de Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda imzalandığını paylaşan Bardakçı, yazısına şöyle devam etti:

Tesadüf olması düşük ihtimal

"S-400'lerin teslimatının 12 Temmuz'da yapılmasının bir tesadüf olması bana pek düşük bir ihtimal gibi geliyor. Zira Ruslar hem bu şekilde rastlantıları bulup kullanmaya düşkün bir millettir, hem de ta Çarlık asırlarından siyaset ve muharebe konusundaki önemli kararları geçmişte yaşanmış belli hadiselerin yıldönümlerine getirme meraklarının hayli örneği vardır.

S-400'lerin teslim tarihi 12 Temmuz günü tesadüfen değil de bilerek, yeni kasten seçilmiş ise kararın böylesine sadece "Bravo" denir ve şapka çıkartılır."

Bardakçı ayrıca yardım anlaşmasına ilişkin gazete manşetinin küpürünü köşesine taşıdı.

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