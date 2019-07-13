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TSK ait hava unsurları Kuzey Irak'ta PKK sığınakları bombalandı

TSK ait hava unsurları Kuzey Irak'ta PKK sığınakları bombalandı

Kuzey Irak'ta PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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