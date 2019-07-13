Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı: Sahalara dön

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin yeni transferlerini yorumlarken sarı-lacivertlilerin yol haritasını da değerlendirirken Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Kadrosunu Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar, Vedat Muriç, Emre Belzöoğlu, Altay Bayındır, Yasir Subaşı (Kayserispor kiralık) ve Garry Rodrigues ile güçlendiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ederken Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'den Ali Koç'a çağrı var.

Bugünkü köşesinde Fenerbahçe'nin geçmiş sezonda yapılan hataları ve transfer politikasını değerlendiren Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı;

''Geçen sezon birçok tespit yaptık. Dedik ki Comolli başarısız olur; oldu.. Dedik ki bu Fener kadrosu ilk 5'e giremez, giremedi. Dedik ki Onur Başar o mevkiinin adamı değil, değiştirildi.. Dedik ki Cocu'nun hocalığı bir yana bu düzensizlik içinde küme düşme riski olur, oldu.. Dedik ki 11 transferin 11'i de patlak, bu transfer sistemi-anlayışı ile seneye de çalışırsanız siz de gidersiniz, anlayış değişti. Dedik ki devre arasında alınan Tolgay da Zajc da Sadık da büyük takım oyuncusu değil, öyle olmadıkları görüldü. Obradovic formsuz, iyi kadro kurulamadı, Ergin Ataman'a bu kadar çok maç kaybedilmesi hoş değil; şampiyonluk da gider dedik, gitti.. Lobi önemli, medya gücü mühim önemseyin dedik bu sene o konuda girişimler yapılıyor.

''Artık tecrübeye yönelme kısmında olumlu adımlar var''

Zajc'tan, Tolgay'dan, Sadık'tan özetle 'vasat'tan bir şey olmayacağını anlamak; 'gençler oynasın' gazının tehlikeli bir gaz olduğunu, ucuz ve genç oyuncunun kaliteli oyuncu olma ihtimalinin olmadığının idrak edilmesi iyi gelişmeler... Artık tecrübeye, liderlik vasfına, kiralıktan ziyade bonservisli oyuncuya yönelme kısmında olumlu adımlar var.

''Bu ikili olmasa Rize yönetimiyle dahi ara bozulacaktı''

F.Bahçe yönetimi Altay Bayındır; Max Kruse; Bilhassa Vedat Muric transferleriyle doğrular yapmıştır. Bu transferleri hocaları Yanal'ın onay ve istekleri doğrultusunda yapmaları da ayrıca doğru bir tavırdır. Ancak (Vedat transferinde ne oldu?) yazımda da belirttiğim gibi transferde de overrated yönetim kurulu değil bizzat başkan Koç ve Semih Özsoy fayda sağladı. Bu ikili olmasa Rize yönetimiyle dahi ara bozulacaktı.

''Yanal, Babel'i istedi, Comolli mırın kırın yaptı''

Şimdi, başkana ve yönetime yakın bir takım hesapların Comolli'yi gazlamasına bakmayın. Size gerçek transfer olaylarını anlatayım: Yanal, Babel'i istedi, Comolli mırın kırın yaptı, yarım ağız teklif yapıldı elbette olmadı.. Comolli; D'Avilla'yla kankalığı dolayısıyla Garry Rodrigues'i önerdi, Yanal da "peki" dedi.

''Badou gazlaması aslen budur''

Yanal '4 numara da oynayabilen 6 numara' istedi. Listenin başında Mahmut vardı, olmadı. Sonra Fejsa vardı ve anlaşıldı. Ancak Comolli devreye girip Luiz Gustavo'yu önerdi. Yanal, "elbette" dedi, ancak Gustavo pahalı geldi. Fejsa da kaçırılmak üzere.. Comolli yine kankası D'Avilla'dan Badou'yu önerdi.. Badou gazlaması aslen budur..

''Ali Koç'un daha fazla gecikmemesi lazım''

Yanal stoper istedi. Skrtel kabak tadı verdi. Uzun süredir istenen başkanın bizzat tanıştığı ve etkilendiği Kolarov hala bitirilemedi. Kolarov ve yanındaki diğer stoper hala yok. F.Bahçe 5 haa sonra başlayacak lige Serdar-Sadık ikilisiyle giremez. Kolarov ve sağ stoper ile girmeli. Bu iki yeni tandem de bir an evvel birbirleriyle uyum sağlamalı. Tablo açık ve yukarıda anlattığım gibidir. Comolli ve bürokrat zihinli yöneticilerinin ağır kanlılığından Vedat'ı kaptıran, Semih Özsoy ve kendi çabası ile Kosovalıyı Florya kapısından döndüren Ali Koç'un daha fazla gecikmemesi lazım.

''Kolarov gibi bir lider kaçırılmamalı''

Bu takım Audi Cup'a son bir transferini yapmadan tam kadro girmeli. Kolarov gibi bir lider kaçırılmamalı. Bence harika bir isim olan Luiz Gustavo transferi sonlandırılmalı. Olmuyorsa artık Fejsa iyice küstürülmeden işi bitirilmeli. Badou Ndiaye'ye meyledilmemeli.. Sağ stoper, kim olacaksa artık karar verilmeli. Acele etmemek doğrudur, ama geç kalmak felaket getirir.. Sonrası panik transferleri olur ki kulüp bu durumu devre arasında yaşadı. Fenerbahçe ağustos ayına "Olursa bir fırsat transferi daha yaparız" mantığı ile girmeli.

''Ali Koç sahalara dönsün''

Ali Koç başkan Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'nin resmi açılışını da bitirdiğine göre yeniden sahalara dönmeli ve tek başına hiçbir işi bitiremeyen Comolli'si ile bürokrat yöneticilerinin tamamlayamadığı işleri nihayetlendirmeli. Başkanın bir haa içinde Kolarov - sağ stoper ve 6 numara transferini bitirebileceğini biliyorum. Yeter ki "karar verme mekanizması çok geç işlemesin." Sahalara dönsün..''