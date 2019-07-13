MHP Lideri Devlet Bahçeli teşekkür ziyaret turlarına Söğüt'ten başlıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, yenilenen İstanbul seçimi nedeniyle ertelediği teşekkür turlarına seçim çalışmaları için de ilk durak olarak belirlediği sembol önemdeki Söğüt’ü ziyaret ederek başlıyor.

31 MART seçimlerinde 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazanan MHP mevcut belediye sayısını iki katına çıkarmıştı.

Seçimlerin ardından Bahçeli, yeni kazandığı belediyelere teşekkür gezileri düzenleyecekti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından verilen İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından Bahçeli, teşekkür gezilerini ertelemişti.

Bir dizi ziyaret

Bugün teşekkür turuna başlayacak MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart seçimleri öncesinde de ilk durak olarak seçtiği Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Bilecik’in Söğüt ilçesine geliyor. Aynı gün Kütahya’ya geçecek olan Bahçeli, daha sonra Kastamonu ve Çankırı’yı ziyaret edecek. Yarın saat 12.30’da Kastamonu İl Teşkilatının Kadı Dağı’nda karşılayacağı Bahçeli, saat 13.00’de belediyeyi ziyaret edecek.

Halka hitap edecek

Saat 13.30’da halka hitap edecek olan MHP lideri Bahçeli, daha sonra Çankırı’ya geçecek. Saat 16.00’da Çankı İl Teşkilatının karşılayacağı Bahçeli, saat 16.15’te belediyeyi ziyaret edecek ve saat 17.00’de de halka hitap edecek.

Teşekkür ziyaretleri kapsamında MHP lideri Bahçeli’nin, Karaman, Erzincan, Bayburt, Osmaniye, Kırklareli ve Amasya illerine de gitmesi planlanıyor. Gittiği illerde teşkilatla ve vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bahçeli’nin Cumhur İttifakı ile ilgili önemli mesajları da olacak. Belediye başkanlarından yeni dönemde yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi alacak olan Bahçeli, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıp karşılaşmadıklarını da soracak.