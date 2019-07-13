TSK Kuzey Irak'ta ikinci harekatı başlattı! Adı Pençe-2

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yeni bir harekatın başladığını duyurdu. Harekatın adı ise Pençe-2 oldu.

Mart ayında başlatılan ve başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nın ardından Milli Savunma Bakanlığı bugün Pençe-2 Harekatı'nın Irak kuzeyinde yeni bir harekat olarak başladığını duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Dün saat 22.00'de Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında ise, "Harekatla Hakurk'ta terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecek." sözlerine yer verildi.

Operasyonlar tüm hız devam ediyor

Ayrıca Pençe-2 Operasyonu, Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam ediyor.

Bakan Akar'dan kararlılık açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörü bitirmedeki kararlılıklarını belirterek, "Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir." demişti.