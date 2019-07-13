Mehmet Ağar devreye girmişti! İşte Galatasaray'ın Arda Turan kararı

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın isteğiyle Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda görüştüler ancak milli futbolcu için yapılan zirveden olumlu sonuç çıkmadı.

Galatasaray’da bir döneme damga vurmuş, Türk futbolunda bir futbolcunun gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış Arda Turan zor günler geçiriyor.

Özellikle EURO 2016 sırasında yaşanan süreçten sonra antipati toplayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray’a dönme hayali de suya düşmüş görünüyor.

Büyük bir boşlukta

Barcelona’ya giderken “Türkiye’ye dönersem sadece Galatasaray’da oynarım” diyen Arda’nın Başakşehir’e gelmesi de sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan Başakşehir’e de beklenen katkıyı veremeyen tecrübeli oyuncu şu an için büyük bir boşlukta ve kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.

Anketler Arda'nın aleyhine

Bu sezon Galatasaray ile yeniden adı anılmaya başlayan Arda Turan, sarı-kırmızılı taraftarlarla arayı düzeltmeyi çok istiyor ancak şu an yıldız oyuncu için bu manada bir umut ışığı görünmüyor. İnternet sitelerinde “Arda dönsün mü” anketlerinden çıkan sonuç hep Arda’nın aleyhine sonuçlanıyor. Gördüğü bu tutumu kabullenemediğini söyleyen Arda da yakın çevresine “Galatasaray’ı hep ailem gibi gördüm ama bu tavır beni çok üzüyor” diye yakınıyor.

Terim'den veto

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın isteğiyle Arda için bir araya gelen Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, milli futbolcunun dönüşü için kapıyı kapatmış durumda. Tecrübeli hoca yönetime Arda’nın planları arasında yer almadığını bildirip tartışmalara noktayı koydu.