Fener ağırdan aldı Galatasaray Ljubomir Fejsa'yla anlaştı

Fener ağırdan aldı Galatasaray Ljubomir Fejsa'yla anlaştı

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Benficalı yıldız Ljubomir Fejsa'nın Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Fener ağırdan aldı Galatasaray Ljubomir Fejsa'yla anlaştı - Sayfa 1

Fatih Terim'in acil olarak takviye istediği orta saha bölgesi için Benficalı Ljubomir Fejsa ismi gündeme geldi. Yaz transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşma yapıldığı belirtildi.

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Fener ağırdan aldı Galatasaray Ljubomir Fejsa'yla anlaştı - Sayfa 2

Galatasaray, Fernando Reges'in Sevilla'ya gidişinin ardından orta sahada alternatiflerini arıyor.Sarı-kırmızılı takımın, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile ilgilendiği belirtildi.

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Fener ağırdan aldı Galatasaray Ljubomir Fejsa'yla anlaştı - Sayfa 3

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 33 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mehmet Topal'ı kadrosunda istiyor. 

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Fener ağırdan aldı Galatasaray Ljubomir Fejsa'yla anlaştı - Sayfa 4

R.Madrid’deki yeni takviyeler sonrası 25’lik golcü Mariano Diaz’ın forma şansı epey azaldı. Yetenekli oyuncu için Valencia ve F.Bahçe’nin adı geçiyor.

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