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Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan cevap

Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan cevap

Bir süre önce görevinden istifa eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, Ekrem İmamoğlu'nun, istifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili iddialarına yönelik yazılı açıklamada bulundu.

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları şuanda İBB'nin önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı, bence hakları olmayan maaşları alıyorlar" ifadesine yönelik yazılı açıklamada bulundu.

''Kesinlikle gerçek değil''

Bulut yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun iddiaları hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirme için zaruri açıklama. Sayın Ekrem İmamoğlu 'İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları, şu anda İBB'nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı. Bence hakları olmayan maaşları alıyorlar' açıklamasında bulunmuştur. İnandığımız misyon ve hizmet anlayışımız gereği yeni yönetime hiçbir bahane ileri sürmeden çalışabilmesi için ekip olarak kendi isteğimizle istifa ettik.

Ben ayrıca emekliliğimi istedim ve emekli oldum. İBB iştiraklerinin 'Yönetim Kurulunun Süresi' maddesi hüküm gereğince, Yönetim Kurulu Başkanlığım kendiliğinden sona ermiştir.

Durum böyle iken 'Bence hakları olmayan maaşları alıyorlar' ifadesi kesinlikle gerçek değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.

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