Yüksek Hızlı Tren 15 Temmuz'a özel giydirildi görenler heyecanını gizleyemedi
15 Temmuz görseliyle süslenen Yüksek Hızlı Tren Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.
15 Temmuz görseliyle süslenen Yüksek Hızlı Tren (YHT) Ankara YHT Garı'ndan İstanbul'a hareket etti.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliği ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş Yüksek Hızlı Tren 13 Temmuz - 10.10 seferiyle, Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.
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Toplamda, 420 yolcu ve iki makinist kapasitesi bulunan tren, dolu olarak İstanbul Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Durağı'na hareket etti.
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Ayrıca, Tren'in üzerindeki görsellerde bulunan tankların üstünde bayraklarıyla duran vatandaşların görselleri dikkat çekti.
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