Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sayıda telefon görüşmesi 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yürütülen sondaj çalışmalarıyla ilgili gün boyu diplomatik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda gün boyu mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
Çavuşoğlu, mevkidaşları Slovak Miroslav Lajcak, Kırgız Çıngız Aydarbekov, Sloven Miro Cerar, Romen Theodor Viorel Melescanu ve Maltalı Carmelo Abela ile telefonda görüştü.
Bu görüşmelerin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu'nun Batı Amerika'da bulunan Gine Bissau Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Joao Ribeiro Butiam Co ile görüştüğü edinilen bilgiler arasında.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Doğu Akdeniz krizinde Rum oyunu teklifi zaman kazanmak için reddetmişler