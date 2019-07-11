Doğu Akdeniz krizinde Rum oyunu teklifi zaman kazanmak için reddetmişler

Parselleri tek taraflı olarak şirketlere ihale etti: Doğu Akdeniz'de GKRY tarafından tek taraflı olarak ilan edilen sözde 13 parsel var. GKRY söz konusu parselleri uluslararası şirketlere ihale ederek lisanslandırıyor. Bölgede sözde 2, 3 ve 9'uncu parsellerde İtalyan Eni ve Güney Koreli Kogas şirketlerinin müşterek lisansı bulunuyor. Fransız Total ve İtalyan Eni 6 ve 11'inci parsellerde eşit pay sahibiyken, 8'inci parselde Eni tek başına yer alıyor. 12'nci saha ise ABD'li Noble, İngiliz BG ve İsrailli Delek ve Avner şirketlerinin hisselerinden oluşuyor. 10'uncu parselde ABD'li Exxon Mobil ve Katar Petroleum ortaklığı söz konusu. Bu arada 1, 4, 5, 7 ve 13'üncü parseller için görüşmeler devam ediyor.