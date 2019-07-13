Bursa'da kadın çiftçi, frenleri boşalan otomobilin altında can verdi!
İhlas Haber Ajansı
BURSA'da frenleri boşalan otomobilden düşen 75 yaşındaki çiftçi Fatma Özdemir hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Dağdemirciler köyü Cevizarası mevkiinde meydana geldi. Refik ve Fatma Özdemir (75) çifti tarladan dönüyorlardı.
Refik Özdemir idaresindeki aracın dağ yolunda yokuş aşağı freni boşaldı. Fatma Özdemir araçtan düştü. Yaşlı kadın, kendi araçlarının altında yaklaşık 10 metre sürüklendi. Otomobil yokuş aşağı bir süre gittikten sonra yamaca çarparak durabildi. Fatma Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin arından sürücü Refik Özdemir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.