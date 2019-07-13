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Beşiktaş'ta Atiba çalışmalara başladı

İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Atiba çalışmalara başladı

Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. İdmana, izinden dönen Atiba Hutchinson da katıldı.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlayan siyah-beyazlılar, 1 günlük ardından bu sabah yaptığı çalışmayla, antrenmanlarına kaldığı yerden devam etti.

İdmana izinli olan Gary Medel ve Ricardo Quaresma'nın yanı sıra özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. Tatilini tamamlayıp takıma dahil olan Atiba Hutchinson da takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren çalışma kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleşti. Isınma koşuları, istasyon çalışmaları ve streching hareketleriyle başlayan idmanda denge, kuvvet, pas çalışması, 5’e 2 top kapma ile dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı.

Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada yapılan minik kale maç ile sona erdi. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu akşam basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek. 

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