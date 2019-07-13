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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete S-400 desteği! Hakkı ve hukukudur

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete S-400 desteği! Hakkı ve hukukudur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 gündür süren S-400 teslimatına ilişkin, 'zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''Kendi hakkı ve hukukudur''

Kılıçdaroğlu, 2 gündür teslimat süreci devan ve Türkiye ile ABD arasında büyük gerilimlere sebep olan S-400'ler hakkında ''zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur." ifadelerini kullandı.

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