Bursalı esnaftan Putin'e bomba hediye! S-400 için kol böreği gönderdi

Bursalı esnaftan Putin'e bomba hediye! S-400 için kol böreği gönderdi

 Bursalı börekçi, Türkiye’ye S 400 savunma sistemlerini satan Putin’e kol böreği göndererek teşekkür etti. 

Bursalı esnaftan Putin'e bomba hediye! S-400 için kol böreği gönderdi - Sayfa 1

Bursa’da daha önce uzaya ve İngiltere sarayına börek gönderen Hasan Acar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e kol böreği gönderdi. 

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Bursalı esnaftan Putin'e bomba hediye! S-400 için kol böreği gönderdi - Sayfa 2

Yolda bozulmaması için böreği ıspanaklı yapan usta, böreği kargoyla Kremlin Sarayı’na gönderdi. 

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Bursalı esnaftan Putin'e bomba hediye! S-400 için kol böreği gönderdi - Sayfa 3

Putin’e S 400 için teşekkür etmek istediğini ifade eden Hasan Acar, “Bugün ülkemizin güvenliği için çok önemli bir gün. S 400'ler ülkemizin güvenliği için ülkemize gelmeye başladı. 

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Bursalı esnaftan Putin'e bomba hediye! S-400 için kol böreği gönderdi - Sayfa 4

Biz de Putin’e börek göndermek istedik. Gönderdiğimiz bu börek inşallah Kremlin Sarayı’na ulaşır. Gönderdiğimiz börek ıspanaklı kol böreği. Dilerim afiyetle yer” dedi. 

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