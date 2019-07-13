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Erdoğan'dan suç işleyen Suriyelileri ilgili açıklama! Kesinlikle sınır dışı edeceğiz

Erdoğan'dan suç işleyen Suriyelileri ilgili açıklama! Kesinlikle sınır dışı edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam yapılan MKYK toplantısında "Suriyelileri ülkelerini dönmeleri için teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri sınır dışı edeceğiz" dediği iddia edildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, MKYK’da yerel seçim sonuçları değerlendirilirken, bazı milletvekilleri özellikle Suriyeliler konusunda vatandaştan tepki geldiğini ve bu konuda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

''Kesinlikle sınır dışı edeceğiz''

Bunun üzerine Erdoğan “Biz Suriyelilere kapılarımızı açmak zorundaydık. Görmezden gelemezdik. Onlara sahip çıktık. Bizim başımıza da gelebilirdi. O zaman bize kim yardım edecekti, kim sahip çıkacaktı? Ama bu konuda yeni adımlarımız olacak. Ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

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