S-400 sonrası ABD'nin Güney Kıbrıs'a ambargosu kalktı

Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesinin ardından ABD, ilk karşı hamlesini yaptı. 32 yıldır Güney Kıbrıs'a uygulanan silah ambargosu kaldırıldı.

ABD Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne (Güney Kıbrıs) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti.

Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi’ne sunulan yasal düzenleme; 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi. ABD Senatosu’nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump’a gönderileceği belirtildi.

Belli ön koşullar var

ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanan yasa, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne belli ön koşullar çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. Yasaya göre; Kıbrıs Cumhuriyeti, Rusya’ya ait savaş gemilerinin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

1987'den beri uygulanan ambargo

Kıbrıs'a ABD ambargosu, 1987’den beri uygulanıyordu. Ayrıca 1997’de Rusya ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma sonrası S-300 füze sistemlerinin Kıbrıs’a yerleştirilmesi planı, sadece Türkiye değil, ABD ile de bunalıma yol açmış ve sonunda S-300 sistemleri Yunanistan’ın Girit adasında konuşlandırılarak aktive edilmemişti.