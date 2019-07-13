Devlet Bahçeli'den S-400 açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, S-400'lerin teslimatına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "S-400'e karşı olanlar işbirlikçidir. S-400 füze savunma sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

31 Mart seçimlerinde kazandığı belediyelere teşekkür ziyaretlerine başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kütahya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada 15 Temmuz'a ilişkin yaptığı konuşmada, "Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler, yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç ve yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. Koalisyonlar devri kapanmıştır, hükümet bunalmalarına kilit vurulmuştur. TBMM'nin gücü artmıştır. Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha çok güçlenmiştir" şeklinde konuştu.

Bahçeli, "İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir. Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız" dedi.

S-400 hayırlı olsun

Bahçeli, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasına da değindi ve şunları söyledi; "Milli güvenliğimiz ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yaparız. S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir." açıklamasını yaptı.