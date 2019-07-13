Rum kesimi şaşırtmadı! Yine hayır dediler

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Akdeniz’deki hidrokarbonun kullanımı ile ilgili ’ortak komite kuralım’ önerisini reddetti.

Rum medyasının haberine göre Anastasiadis, Akıncı’nın önerisini ’ısıtılarak yeniden masaya konulan bir yemek’ olarak niteledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Nikos Anastasiadis'e hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde bugün yeni bir öneri sunmuştu.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kıbrıs Adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Rum tarafına sunduğu yeni iş birliği önerisini memnuniyetle karşılarken, söz konusu öneriye tam destek vermişti.