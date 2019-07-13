HABER /  YEREL

Bolu'da TEM otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Bolu'da TEM otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

BOLU'da, TEM yolunda bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Selim Taçkın yönetimindeki 74 BR 315 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Durdu Mehmet Tuğsat yönetimindeki 06 BIS 996 plakalı otomobile çarptı.

Kazada hurdaya dönen Tuğsat yönetimindeki otomobil, yüzlerce metre otoyolda kontrolsüz bir şekilde ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. Tavan kısmı kopan araçta bulunan Müzeyyen Tuğsat olay yerinde hayatını kaybederken, Durdu Mehmet Tuğsat ve aynı araçta bulunan Elif Tatlı ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Müzeyyen Tuğsat'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
Denizli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı
Babası doğduğunda kalp krizinden ölmüştü! 1,5 yaşındaki kızı da kazada yaşamını yitirdi
Babası doğduğunda kalp krizinden ölmüştü! 1,5 yaşındaki kızı da kazada yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-2 harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-2 harekatı açıklaması
Anadolu Otoyolu'nda dehşet kaza aracın üstü koptu! 1 ölü 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda dehşet kaza aracın üstü koptu! 1 ölü 2 yaralı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye'den ABD'ye komplo ididasına yanıt
Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye'den ABD'ye komplo ididasına yanıt
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar