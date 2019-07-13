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Hastaneye kaldırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

Hastaneye kaldırılınca korkunç gerçek ortaya çıktı

İZMİR’in Kiraz ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.’nin (24) rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.Ş.’nin, çiftçi Erol Kaymak (23) tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

Kiraz’ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi’nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş., çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.’nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.’nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

İfadede S.Ş.’nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak’ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erol Kaymak, çıkarıldığı mahkemece ’nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklandı. S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

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