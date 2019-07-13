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Komşusunun eşeğine keserle saldırdı

Komşusunun eşeğine keserle saldırdı

Trabzon’da komşusunun eşeğini bahçesine girdiği gerekçesiyle keserle yaralayan kadın hakkında cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlattı.

Trabzon’un Maçka ilçesi Haya Yaylası’nda meydana gelen olayda, P.S. adındaki kadının komşusunun eşeğini bahçesine girdiği gerekçesiyle keser darbeleriyle yaraladığı iddia edildi.

Keser darbeleriyle kuyruk bölgesinde derin yarıklar oluşan eşek, tedavi için veterinere götürüldü. Eşeğin durumunu üzülen hayvanseverler, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdiler. Twitter’da paylaşılan fotoğrafa tepkiler çığ gibi büyüdü. Duruma, hayvan hakları savunucusu olarak bilinen ünlü sanatçı Ömür Gedik de tepki gösterirken, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılığın resmi twitter adresi “trabzoncbs”den yapılan açıklamada, “Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmış olup, soruşturma süreci hassasiyetle takip edilmektedir” dendi.

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