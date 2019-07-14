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Bloomberg'den Türkiye iddiası! Yaptırımlar önümüzdeki hafta...

Bloomberg'den Türkiye iddiası! Yaptırımlar önümüzdeki hafta...

Bloomberg’in bir kaynağa dayandırdığı haberde, ABD’nin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını önümüzdeki hafta sonu duyurmayı planladığı ileri sürüldü..

Habere göre ajansa konuşan kaynak, ABD yönetiminin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı ile ilgili Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını önümüzdeki hafta sonu duyurmayı planladığını iddia etti.

Kaynağın aktardığı bilgiye göre ABD yönetimi, ‘ABD’nin darbe girişiminden sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonların alevlenmesinden kaçınmak’ için pazartesi günü yapılacak 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kutlamalarının geçmesini beklemek istiyor.

Trump’ın ekibi Türkiye’ye yönelik yaptırım paketini netleştirdi

Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinin Türkiye’ye yönelik yaptırım paketini netleştirdiği bilgisine de yer verildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sistemlerinin ilk teslimatının gerçekleştiğini cuma günü duyurmuştu.

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