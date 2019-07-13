İstanbul'a sevindiren haber! FSM'de son kat asfalt çalışmasına geçildi

Çalışmaların tamamlanmasını takiben birinci etabın bu gece trafiğe açılacağını ifade eden Turhan, "Köprü platformunun bir tarafının trafiğe tamamen kapatılmasıyla yoğun ve sistemli yapılan çalışmalar neticesinde birinci etap çalışmalar hedeflenen süreden önce tamamlandı." diye konuştu.