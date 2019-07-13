HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı

Cumhurbaşkanlığı'ndan vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek etkinliğe vatandaşları davet etti.

Altun, Twitter paylaşımında, milletin 15 Temmuz darbe girişimine karşı tek yürek olup büyük bir destan yazdığını belirtti.

Destanın üçüncü yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla etkinlik düzenleneceğini aktaran Altun, "Saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'nda bir araya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, 15 Temmuz gecesine dair görüntülerden derlenen videoya da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşları Atatürk Havalimanı'na davet ettiği videonun da kullanıldığı klipte, "Destan kaldığı yerden devam ediyor. 15 Temmuz'un kahramanları Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımızla Atatürk Havalimanı'nda buluşuyor. Haydi İstanbul. 80 milyon tek yürek, 'vatan bizim, irade bizim' diye haykırmak için buluşmaya..." cümleleri seslendirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Komşusunun eşeğine keserle saldırdı
Komşusunun eşeğine keserle saldırdı
F.Bahçe ilk hazırlık maçında zorlanmadı
F.Bahçe ilk hazırlık maçında zorlanmadı
Hacı adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Hacı adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Rum kesimi şaşırtmadı! Yine hayır dediler
Rum kesimi şaşırtmadı! Yine hayır dediler
S-400 sonrası ABD'nin Güney Kıbrıs'a ambargosu kalktı
S-400 sonrası ABD'nin Güney Kıbrıs'a ambargosu kalktı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Yorumlar