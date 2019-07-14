FSM'de birinci etap çalışmaları tamamlandı

Adana'da metil alkol zehirlenmesinden bir kişi öldü

Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı 2’si polis, 3 kişi yaralandı

S-400'lerle ilgili son dakika gelişmesi beşinci uçak da Ankara'ya indi

Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?