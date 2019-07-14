Galatasaray, genç kaleci Okan Kocuk ile anlaşmak üzere

Muslera'ya genç ve yerli alternatif bir kaleci arayışı süren sarı-kırmızılı takım 23 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk için hafta içinde Bursaspor Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

İsmail Çipe’den geçen sezon beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, mutlaka potansiyelli bir yerli kaleci alınması yönünde rapor vermişti. Bu doğrultuda pek çok isimle temas kurulurken, Okan Kocuk’ta karar kılındı.

Küme düşen Bursaspor’da geçen sezon 22 maça çıkan Okan, A Milli Takım aday kadrosuna da çağrılmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bonservis bedeli 2.5 milyon TL olan 23 yaşındaki file bekçisi için hafta içinde Bursaspor Yönetimi ile masaya oturacak ve bir sürpriz yaşanmazsa işi bitirecek.



Albayrak devrede

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak bizzat görüşmeleri yürütürken, Okan da Galatasaray’a gelmek için sabırsızlanıyor. Cim Bom bu transferi noktalaması halinde, uzun bir aradan sonra Fernando Muslera’ya alternatif yaratmış olacak.