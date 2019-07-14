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Yaşlı sapıktan 13 yaşlarındaki kız çocuğa cinsel taciz! O anlar kamerada

Yaşlı sapıktan 13 yaşlarındaki kız çocuğa cinsel taciz! O anlar kamerada

BİTLİS Tatvan'da 60 yaşlarındaki sapık, 13 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kız çocuğunun ailesi şüpheliden şikayetçi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zorla öpüyor

Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, Tatvan'ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarındaki bir kız çocuğunun yanına geliyor. Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor.

Aile polise koştu

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu. Polis yetkilileri, şahsın kimliğinin tespit edildiği, Tatvanlı olmadığı ve ilgili tahkikatın başlatıldığını ifade ettiler.

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