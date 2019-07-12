Trakya Üniversitesi Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2 projesiyle bir ilki daha gerçekleştirdi!
Trakya Üniversitesi'nde yürütülen ve TÜBİTAK-4005 Yenilikçi Eğitim uygulamaları Programı kapsamında desteklediği "Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2" projesiyle teorik, interaktif, etkileşimli ve uygulamalı eğitim düzenlendi.
Proje Yürütücüsü Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasançebi, "Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2” Projesinin asıl hedefi öğretmenlerimiz aracılığıyla genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlamaları, meslek seçimlerinde bilinçlendirilmeleri, dolayısıyla ülkemiz geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanmasıdır. Ayrıca, katılımcıların biyoteknoloji okur-yazarlık seviyesinin arttırılması bu sayede toplumun özellikle de genç neslin abartılardan veya bilgi kirliliğinden korunmasına da katkı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.
Proje Koordinatörü Uzman Biyolog Mete Arslan Konak, "Azalan laboratuvar dersi yapma isteğini bu proje ile arttırmış olduk. Ayrıca gen terapi, biyoteknolojik ilaçlar, rekombinant DNA teknolojileri, 21. Yüzyılda öğretmenler için web 2.0 araçları ve biyogüvenlik konularında eğitim verdik." diye konuştu.
Proje Yürütücüsü Trakya Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Hasançebi, "Biyoteknoloji, yaşadığımız yüzyılın en önemli bilimsel devrimi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Artık bilim insanları, bu teknoloji ile istenen genleri değiştirme ve bir türden diğerine gen aktarma imkanına sahiptir ve bu imkan, kullanılan organizmaların da sınırsızlığı anlamına gelmektedir." dedi.
Her geçen gün teknolojiye bağımlılığın arttığı günümüzde, bu teknolojilerin canlılar üzerindeki etkisinin tartışmalı hale geldiğini belirten Proje Koordinatörü Uzman Biyolog Mete Arslan Konak “geleceği inşa edecek nesillerimizin değişen dünya düzenini iyi anlaması, okuması ve katkı yapabilir seviyeye gelmesi gerekiyor. Topyekûn kalkınma ve refah seviyemizin artması için öğrencilerimize dinamik ve işlevsel bir eğitim vermemiz lazım bunun yolu da insan ve doğa merkezli öğretmen eğitiminden geçiyor
” açıklaması yaptı.