Trakya Üniversitesi Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji-2 projesiyle bir ilki daha gerçekleştirdi!

Her geçen gün teknolojiye bağımlılığın arttığı günümüzde, bu teknolojilerin canlılar üzerindeki etkisinin tartışmalı hale geldiğini belirten Proje Koordinatörü Uzman Biyolog Mete Arslan Konak “geleceği inşa edecek nesillerimizin değişen dünya düzenini iyi anlaması, okuması ve katkı yapabilir seviyeye gelmesi gerekiyor. Topyekûn kalkınma ve refah seviyemizin artması için öğrencilerimize dinamik ve işlevsel bir eğitim vermemiz lazım bunun yolu da insan ve doğa merkezli öğretmen eğitiminden geçiyor

” açıklaması yaptı.