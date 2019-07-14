Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüşüp ne teklif etti?

Ali Babacan'ın yeni partisine yakın olduğu söylenen eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü ve Erdoğan'ın kendisine parti içinde görevine devam etmeyi teklif ettiği iddia edildi.

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partiye eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in de katılacağı iddia edilmişti. Bu iddia geçen günerde Şimşek'in kendisine sorulmuş ve Şimşek , "zamanı gelince konuşuruz" yanıtını vermişti.

Şimşek'in yeni partide yer alıp almayacağı konuşulurken Ankara kulislerinden başka bir bilgi geldi. İddiaya göre aracılar devreye girmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şimşek bir görüşme gerçekleştirmiş.

Erdoğan'dan Şimşek'e: Çalışmalarını partide sürdür!

Erdoğan'ın Şimşek'ten çalışmalarını parti içinde sürdürmesini istediği Şimşek'in ise siyasi görev üstlenmekten yana olmadığını söylediği belirtiliyor.