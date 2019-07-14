Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afiş tepkisine Nedim Şener'den olay cevap
15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçtiğimiz yıllarda da birçok kesim tarafından tepki çeken afişler yeniden gündeme geldi. Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, "Bu çizİmlerinden nefret ediyorum" derken, Nedim Şener'den yanıt gecikmedi.
O Ses Türkiye eski jürisi ve Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, Twitter'da paylaştığı bir gönderiyle yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Hesabından 3 adet 15 Temmuz afişi paylaşan Özoğuz, "Bunlar derhal yasaklansın" diyerek sosyal medyayı ikiye böldü. Nedim Şener ise, çok geçmeden ünlü isme seslendi.
İlk olarak Gökhan Özoğuz, hesabından bu afişleri paylaştı ve "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün TÜRK ASKERİ yapmış gibi hissettiriyor, "Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba?" diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. BUNLAR DERHAL YASAKLASIN" diyerek tepki gösterdi.
Nedim Şener'den yanıt: Gazeteci Nedim Şener de, Özoğuz'un bu tweetini alıntılayarak, "Evladım, onların FETÖ’nün askeri olduğunu en iyi Türk askeri biliyor. İçerisindeki pisliği de tek tek çıkartıyor. Sen canını sıkma bu millet, haini de, korkağı da, fırsatçıyı da, uyanıkları da tanıyor. Anladın sen onu..." yanıtını verdi.
Sosyal medya ikiye bölündü: Nedim Şener'in bu yanıtı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve Twitter'da iki yıldır olduğu gibi afiş tartışması yeniden başladı. Kimileri, o afişlerin yasaklanması gerektiğini yinelerken, kimileri de 15 Temmuz'u unutmamak için afişlerin her yere asılması gerektiğini savundu.