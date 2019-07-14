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Kamu işçisi için açıklanan yüzde 5+4'lük zam! Memurlar teklifi kabul etmeyecek

Kamu işçisi için açıklanan yüzde 5+4'lük zam! Memurlar teklifi kabul etmeyecek

Memurlar, hükümetin kamu işçisi için açıkladığı yüzde 5+4'lük zam teklifinin kendilerine de sunulması halinde kabul etmeyeceklerini belirtti.

3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiren 2020-2021 toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak.

Yüzde 5+4 zam teklifi

Hükümetin, geçtiğimiz gün kamu işçisine verdiği yüzde 5+4'lük teklifi gündemlerine alan Kamu-Sen ve Memur-Sen'in başkanları bu teklifin kendilerine yapılması halinde bunu kabul edemeyeceklerini belirtti.

Ne oldu?

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaptığı açıklamada, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara seyyanen 60 TL ve ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 zam ve enflasyon artışı teklif edildi. Biz de sayın Bakan'a teşekkür ettik. Kabul edilir, müzakere edilir bir tarafı yok" dedi.

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