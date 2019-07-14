Hint keneviri ele geçirildi! İnanılmaz savunma yaptı

Adana'da polisin düzenlediği operasyonda, portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan Hasbi S.şeker hastası olduğu için kenevir yetiştirdiğini iddia etti.

​Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'nde portakal bahçesi içinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, portakal ağaçları arasında 70 kök Hint keneviri buldu. Eline kürek alan polisler, boyu 2.5 metreye ulaşan kenevirleri güçlükle kökünden söktü.

Ekimi yaptığı iddia edilen Hasbi S. gözaltına alındı. 60 yaşındaki Hasbi S.'nin, kenevirleri yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurduğu ortaya çıktı. Emniyette sorgusu tamamlanan Hasbi S., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, "Ben şeker hastasıyım, bir doktor esrarın bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Hastalığım iyileşti" dedi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.